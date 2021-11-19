台慶｜曾志偉頭髮畫「55」賀無綫55周年　台下同樣搶鏡

無綫電視《萬千星輝賀台慶》今晚（19日）舉行，開騷前一眾藝人就率先在紅地氈爭妍鬥麗，當中有不少藝人的戰衣震撼了觀眾的眼球，成為全場焦點。而台下的曾志偉，首次以無綫總經理（節目內容營運）身份出席台慶的他，即使無行紅地氈都一樣搶鏡。他的頭髮後面寫了「55」兩字來賀無綫55周年，可謂別有心思。

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二線嚟講，劉穎鏇最勁。（陳順禎攝）

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一線緊係李佳芯做代表。（陳順禎攝）