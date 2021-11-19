台慶｜藝人歌手爭相揭秘　大爆被公司雪藏5大原因

無綫電視《萬千星輝賀台慶》今晚（19日）舉行，其中一個由李思捷主持的「私密Party」環節就由藝員隊與歌星隊比賽答問題。李思捷總共發問了三個問題，包括「最恨嫁的女藝人」、「拍電影同樣出色的天后歌手」，以及「被公司雪藏的原因」。兩隊幾經努力之下，最後都答對了「被公司雪藏的原因」的五個答案，順次序為出軌、犯法行為、唔續約、唔聽話、以及得罪高層。
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