台慶｜傳馬國明將榮升10億駙馬　湯洛雯：係我唔使做得咁辛苦

無綫（TVB）今晚（19日）舉行55周年台慶。馬國明及湯洛雯（靚湯）兩人以一黑一白打扮出席，兩人否認以情侶檔出席，又指沒有刻意襯過衫，馬國明坦言：「啱啱我隔離嗰幾個都係黑色衫，呢啲好common㗎啫！」

馬國明和湯洛雯以一黑一白打扮出席。（陳順禎 攝）

近日網上有指兩人會在台慶做真人騷，馬國明隨即否認，並指今晚帶給大家驚喜的相信是「我今晚會中錢。」至於有指靚湯爸爸有10億身家，馬國明即將榮升10億駙馬爺，馬國明則不以為然：「到時你咪睇下囉！呢啲次次都問啦，每次有劇出都問，唔回應啦！」對於靚湯有個有米老竇傳言，馬國明笑言：「佢有10億都唔會喺TVB。」靚湯則補充指：「我諗（如果）係真嘅，我會返屋企收下租，唔使做得咁辛苦。」又表示感謝大家關心，但怕回應太多結婚傳聞大家會「冇新鮮感」。

靚湯否認爸爸有10億身家。（陳順禎 攝）

同場加映：TVB台慶2021｜54年以來十套最精品處境劇 口碑至強係邊一套？