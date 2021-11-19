台慶｜姚焯菲羨慕炎明熹　陳展鵬樽領衫：女藝人羨慕我

姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）等聲夢成員今年第二次參加台慶紅地毯，兩人分別着仿紗裙及魚尾裙，兩人都讚公司揀的服飾好靚。，Chantel接受《香港01》訪問說：「第一次大家都閃閃令！」
Chantel今次沒扮魚飾演自己，但就羨慕Gigi長裙有蝴蝶結：「我覺得Gigi條裙最靚係條蝴蝶結，唔算超級唔同，但都保持到佢Gigi樣。我鍾意自己條裙啲閃令令一間間，又有啲喱士咁，兩條裙都好靚。」之前有傳元旦開騷還要等通知。
至於屢獲網民注意服裝的陳展鵬，今日行紅地毯穿上拉鏈樽領加西裝，他講笑說是因為以往台慶都好凍，今次是着保暖裝，由於女藝人盛裝上陣，他笑說：「女藝人反而好羨慕我。」
台慶｜一線花旦紅地毯大戰二線花旦 後者搶眼程度更高台慶｜草蜢寶刀未老勁歌熱舞竟大敗 譚俊彥帶領跳手舞勁尷尬台慶｜高海寧綠幕上身方便加特效? 馮盈盈奶奶衫數災難造型台慶｜曾志偉頭髮畫「55」賀無綫55周年 台下同樣搶鏡台慶｜藝人歌手爭相揭秘 大爆被公司雪藏5大原因台慶｜傳馬國明將榮升10億駙馬 湯洛雯：係我唔使做得咁辛苦台慶｜姚焯菲羨慕炎明熹 陳展鵬樽領衫：女藝人羨慕我台慶｜劉穎鏇為露腿戰衣節食 彭慧中：原本有條仲Deep台慶｜GinLee透視加雪白長腿超正 曾樂彤唔輸蝕台慶｜李克勤炎明熹合唱勁合拍 終極幸運兒李芷晴奪38萬大獎台慶｜陳自瑤王浩信結婚10周年同場 繼續零交流台慶｜曾志偉代TVB多謝汪明荃 許濤頒50年金禧大獎台慶│張秀文閃婚成焦點 唔抗拒立即「造人」：交畀佢決定啦！
同場加映：TVB台慶2021｜54年以來十套最精品處境劇 口碑至強係邊一套？
+25
TVB台慶2021｜54年出過無數劇集 只有呢十套可以稱為神劇2010年港姐|張秀文外還有一人嫁入豪門 最後十五強只剩四人留TVB換命真相｜張頴康演技值有更好發揮 4歲遭父母拋棄歷盡悲慘人生34歲張秀文幸福認嫁闊少Billy 兩年前疑陷四角戀震撼娛樂圈TVB台慶2021｜54年以來十套最精品處境劇 口碑至強係邊一套？陳苑澄2018年港姐重新發展事業 其餘11位決賽佳麗近況天淵之別