萬千星輝賀台慶｜姚焯菲羨慕炎明熹　陳展鵬樽領衫：女藝人羨慕我

撰文：張國基
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姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）等聲夢成員今年第二次參加台慶紅地毯，兩人分別着仿紗裙及魚尾裙，兩人都讚公司揀的服飾好靚。，Chantel接受《香港01》訪問說：「第一次大家都閃閃令！」

聲夢今年第二次行台慶紅毯，但第一次閃令令。（陳順禎攝）

Chantel今次沒扮魚飾演自己，但就羨慕Gigi長裙有蝴蝶結：「我覺得Gigi條裙最靚係條蝴蝶結，唔算超級唔同，但都保持到佢Gigi樣。我鍾意自己條裙啲閃令令一間間，又有啲喱士咁，兩條裙都好靚。」之前有傳元旦開騷還要等通知。

至於屢獲網民注意服裝的陳展鵬，今日行紅地毯穿上拉鏈樽領加西裝，他講笑說是因為以往台慶都好凍，今次是着保暖裝，由於女藝人盛裝上陣，他笑說：「女藝人反而好羨慕我。」

陳展鵬保暖裝，有女藝人羨慕。（陳順禎攝）

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