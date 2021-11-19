台慶｜劉穎鏇為露腿戰衣節食　彭慧中：原本有條仲Deep

無綫台慶紅地氈一向都是女藝人鬥靚戰場，黃婧靈（波波）艷壓全場，她接受《香港01》訪問時說悉心打扮，專登揀拖尾長裙遮一對約14吋高踭鞋，同時令波波擔心出事：「我着到勁高，對鞋好鬆，行咩都要扶住，好驚仆親，希望今晚可以贏盡全場目光。」

波波揀拖尾裙有玄機。（陳順禎攝）

同樣靚爆鏡的劉穎鏇就找設計師度身訂造新裙：「用咗一星期造裙，佢哋想俾驚喜我，第一次睇顏色非常靚，露好多腿同閃令令裝飾，我係信晒佢哋。」劉穎鏇為了突出最靚一面，行紅地氈時節食上陣：「淨係食咗少少乳酪同牛油果，等完騷先食。」

劉穎鏇為度身訂造戰衣節食。（陳順禎攝）

而彭慧中亦好火辣，但她說原本有另一條更deep的戰衣：「臨三日前用15分鐘揀，本身仲有條deep啲，但最緊要靚，可惜自己冇長腿。」

彭慧中可以更性感！（陳順禎攝）

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