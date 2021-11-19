台慶｜紅地氈GinLee透視加雪白長腿超正　曾樂彤唔輸蝕

撰文：黃梓恒
出版：更新：

《萬千星輝賀台慶2021》今日傍晚於電視城隆重舉行，台前幕後至少三百人慶祝TVB 54歲生日，一眾藝人更加是盛裝出席，隆重其事。

今次台慶的遊戲分了歌手組和藝人組作兩組對賽，藝人組當然是都穿得非常隆重，但其實歌手組也不輸蝕！

歌手組都著得好隆重。（梁碧玲攝）
GinLee呢個透視裝加上雪白長腿超正。（梁碧玲攝）
+4
當然唔少得一眾聲夢學員。（梁碧玲攝）
+13
台慶｜紅地氈葉蒨文彭慧中身材超勁最性感　波波脹爆衫台慶｜一線花旦紅地氈大戰二線花旦　後者搶眼程度更高台慶｜高海寧綠幕上身方便加特效?　馮盈盈奶奶衫數災難造型台慶｜草蜢寶刀未老勁歌熱舞竟大敗 譚俊彥帶領跳手舞勁尷尬台慶｜曾志偉頭髮畫「55」賀無綫55周年　台下同樣搶鏡台慶｜藝人歌手爭相揭秘　大爆被公司雪藏5大原因台慶｜傳馬國明將榮升10億駙馬　湯洛雯：係我唔使做得咁辛苦台慶｜姚焯菲羨慕炎明熹　陳展鵬樽領衫：女藝人羨慕我台慶｜劉穎鏇為露腿戰衣節食　彭慧中：原本有條仲Deep台慶｜紅地氈GinLee透視加雪白長腿超正　曾樂彤唔輸蝕台慶｜李克勤炎明熹合唱勁合拍　終極幸運兒李芷晴奪38萬大獎台慶｜陳自瑤王浩信結婚10周年同場　繼續零交流台慶｜曾志偉代TVB多謝汪明荃　許濤頒50年金禧大獎

同場加映：TVB台慶2021｜54年以來十套最精品處境劇　口碑至強係邊一套？

+25
TVB台慶2021｜54年出過無數劇集　只有呢十套可以稱為神劇2010年港姐|張秀文外還有一人嫁入豪門　最後十五強只剩四人留TVB換命真相｜張頴康演技值有更好發揮　4歲遭父母拋棄歷盡悲慘人生34歲張秀文幸福認嫁闊少Billy　兩年前疑陷四角戀震撼娛樂圈TVB台慶2021｜54年以來十套最精品處境劇　口碑至強係邊一套？陳苑澄2018年港姐重新發展事業　其餘11位決賽佳麗近況天淵之別
萬千星輝賀台慶
本地綜藝節目