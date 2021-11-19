台慶｜紅地氈GinLee透視加雪白長腿超正　曾樂彤唔輸蝕

《萬千星輝賀台慶2021》今日傍晚於電視城隆重舉行，台前幕後至少三百人慶祝TVB 54歲生日，一眾藝人更加是盛裝出席，隆重其事。

今次台慶的遊戲分了歌手組和藝人組作兩組對賽，藝人組當然是都穿得非常隆重，但其實歌手組也不輸蝕！

歌手組都著得好隆重。（梁碧玲攝）

GinLee呢個透視裝加上雪白長腿超正。（梁碧玲攝）

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當然唔少得一眾聲夢學員。（梁碧玲攝）

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