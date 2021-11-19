台慶｜曾志偉代TVB多謝汪明荃　許濤頒50年金禧大獎

無綫電視《萬千星輝賀台慶》今晚（19日）舉行，臨完騷之前，身為無綫總經理（節目內容營運）的曾志偉出來多謝台前幕後以及觀眾的支持，他還特地多謝汪明荃，表示：「要代表TVB多謝一個人，呢個人係TVB 嘅寶，係我哋TVB 嘅靈魂，60年無間斷服務，亦係我哋嘅領軍人物，佢就係汪阿姐！」並由主席許濤頒發50年金禧大獎給汪阿姐。汪阿姐表示：「好驚喜，多謝TVB畀我咁多機會，多謝觀眾畀我嘅支持同鞭策。」
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