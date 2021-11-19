張秀文閃婚成台慶焦點　婚後唔抗拒立即「造人」：交畀佢決定啦！

34歲無綫（TVB）張秀文（Sammi）日前答應了「皮草大王」王大業堂弟王大維求婚。今晚出席（19日）TVB台慶，滿臉甜笑的她接受在場媒體追訪，她笑言：「好似自己先係主角咁。」



談起求婚過程，她透露未婚夫為她準備了只有兩人在場的驚喜：「嗰陣喺屋企，係同Bob拍完節目，佢又問我拍拖拍成點呀？佢好鍾意Follow Up㗎嘛。我咪話，冇呀！鬧緊交呀！返到屋企食飯，原來佢準備預準咗求婚環節，佢講咗好多嘢我都唔係好明，又做咗啲魔術，我仲喺度諗，咁得意嘅，搞咁多花臣。佢又預備咗氣球、玫瑰花、戒指，原來係求婚。」

Sammi話求婚係驚喜。（陳順禎 攝）

她指當刻反應冇爆喊，反而是「呆咗」：「有少少感動，未去到淚流滿面。嗰刻只係呆咗。」但有見未婚夫充滿誠意，慎重考慮了一會，才答應他的求婚。

她坦言訂婚戒指都有鑽石，有相當份量：「好簡單嘅款式。我另一半唔係一個好浪漫，係一個好實際嘅人，所以大家唔好咁多幻想。我哋都係一對好普通嘅情侶嚟。但靚嘅。」問到滿唔滿意，她強調心意更重要：「OK嘅，我收貨就得啦。心意嚟嘅。唔好將焦點擺落價值度。」

至於結婚戒指就仲未買，「有上網睇，想揀一對match到我哋Love嘅戒指。」

有指老公年薪有過千萬，張秀文就話唔清楚：「我對收入冇好詳細調查，我真係冇問。當初識佢都知佢係好有上進心、各方面佢都好努力，有一定經濟基礎，我都係知咁多，我都冇特別要挖到最底，究竟有幾多。」

Sammi話婚後唔拒抗「造人」。（陳順禎 攝）

婚後會唔會做財政大臣，Sammi就話要做賢內助：「唔會想做財政大臣。因為佢好叻呢樣嘢，我錢銀投資真係差，持家有道就得，即係照顧佢起居飲食，佢日常好瑣碎嘅事。」

至於婚後會否擺酒，抑或是旅行結婚，她坦言要看疫情會否減緩才決定。會否立即計劃「造人」？她笑指唔會抗拒有小朋友：「我哋冇話好想有，冇話好唔想有。我哋會嘗試，緣分嚟，有小朋友都開心嘅。」係咪「今夜不設防」？Sammi則害羞笑言：「交畀佢決定啦！」

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