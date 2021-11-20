台慶｜六合彩女神李芷晴贏大獎　抽中38萬請《愛回家》食飯

《萬千星輝賀台慶2021》周五（19日）晚於電視城隆重舉行，每年台慶的都有終極大獎，今年就送出價值港幣38萬元的大獎，包括理財存款及黃金十両，而幸運兒是有「六合彩女神」之稱的李芷晴。

李芷晴抽中終極大獎，未打算置業。（攝影：陳順禎）

李芷晴接受《香港01》訪問時說感覺不太真實：「冇好仔細諗點用，可能同屋企人、身邊同事分享，暫時未有置業呢個諗法。」她透露籌備開個人畫室，會將部份獎金投資到畫室中，獎金會交由媽咪打理。得到終極大獎笑容滿面，李芷晴說收到好多祝福：「我諗我要請好多餐飯，我都好開心好樂意，可能《開心速遞》成員、六合彩師傅蔡國威，慢慢逐個請食飯。」李芷晴更加不介意大家稱呼她做「38萬小姐」，最緊張觀眾記得自己。

想同《開心速遞》成員及六合彩師傅蔡國威分享。（攝影：陳順禎）

現年28歲的李芷晴（Stephanie）選加2018年港姐入行，去年加入《愛·回家之開心速遞》的大家庭，飾演過大學生Fanny及威龍小花Elaine。最近在資訊節目《醫醫，我不想再病了》中穿緊身運動裝演短劇，受到網民關注。

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