台慶丨汪明荃睇得出無綫改變大　讚TVB鼓勵新人：有大把機會

汪明荃在無綫昨晚（19日）的《萬千星輝賀台慶》在主席許濤手上接過50年金禧大獎，她在TVB藝員大合照後分享，看見一班新人出盡力付出覺得好感動，又寄語不要墨守成規，嘗試每一個機會。

汪明荃覺得台慶熱鬧，新人用心表演。（周倪瑩攝）

其後汪明荃接受《香港01》訪問，大讚台慶演出熱鬧，歌舞、趣劇環節多，充滿人情味。得到50年金禧大獎，她指在TVB工作50年當自己屋企：「其實每十年會有一個牌獎勵員工，或者大家都唔記得咗我之前有咁多個，唔同款好靚，我盡快擺上網俾大家睇下。」

加入TVB已經50年，汪明荃睇見公司轉變，叫年輕人好好準備，把握機會入行。（周倪瑩攝）

汪明荃覺得TVB變化好大，多了新人加入，年輕人更有機會：「如果真係有理想，呢個係好機會，我哋友好台都捧好多新人，我哋TVB新方向都係鼓勵新人，如果真係有理想入行，準備多啲係有大把機會。」阿姐暫時未有打算客串劇集，又講笑：「我呢啲年紀都係教訓人多。」她大讚新人在台慶表現好，記得周嘉洛演出，間中都會收睇《愛回家》。

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