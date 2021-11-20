台慶丨何沛珈回憶亡母鼓勵極催淚　六字感謝愛護：對唔住，我愛你

無綫昨晚（19日）《萬千星輝賀台慶》有一幕「新人演員追夢」環節，其中何沛珈講起亡母極有淚花，原來去年港姐最後五強嚎哭，是因為想起亡母生前說話：「喺我參選前媽媽有病，但佢叫我唔好放棄，對生命、追夢亦都係。」更凄涼的是第一日拍劇撞正媽媽離世，拿着造型照趕去醫院見媽媽最後一面，又播放了亡母讚囡囡靚的錄音。
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何沛珈之後接受《香港01》訪問，她說本意是希望鼓勵同路人，就算身邊一直好支持自己的人離開，都不要放棄。 何沛珈憶述媽媽一直好支持自己入行，知道自己好鍾意表演，都贊成她放棄護士工作追夢：「媽媽冇話一定要有咩目標，反而自己好內疚，佢仲喺度時冇帶俾佢一啲光榮或者榮耀。但媽媽其實已經好滿足，無論係我喺《東張西望》採訪，或者每一次幕前演出，佢都話『囡囡好靚』」如果再有機會，她希望可以向天上的媽媽說：「對唔住，我愛你。」
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點擊下圖睇何沛珈身型變化：
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