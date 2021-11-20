台慶｜盤點近年紅地氈「獨特」衣著　有兩人經常發生時裝車禍

TVB昨晚舉行的《萬千星輝賀台慶》中，於紅地氈出現不少話題，除了女星鬥性感，亦有些人的特別衣著令人摸不著頭腦。
近年開始往造型師之路發展的張寶兒就以花花裙出戰，特別心口的3朵黃花，看得大家眼花瞭亂！而一向戰無不勝的馮盈盈就竟以黑金透視裙上陣，非常暗淡，十足婚宴上的奶奶裙。而陳煒今年就選擇粉紅羽毛裙登場，非常艷麗，十足登台一樣。而媽咪級的吳若希就穿得非常密實，用白闊腳褲打底，十分養生！而高海寧雖然性感，但青色的晚裝極之似攝影綠幕，未知是否方便後期加一加特效。湯洛雯就以全白布登場，未有太大特色。
👇👇👇即睇今年「獨特」衣著👇👇👇
+38
紅地氈一向是女藝人們爭妍鬥麗的「戰場」，今年也引發了不少話題，趁着台慶騷剛落幕，立即跟大家回顧兼嚴選一下近5年來女星們18個令人印象深刻的「時裝車禍」造型！
👇👇👇睇埋近年「獨特」衣著👇👇👇
+32
台慶｜一線花旦紅地氈大戰二線花旦 後者搶眼程度更高台慶｜草蜢寶刀未老勁歌熱舞竟大敗 譚俊彥帶領跳手舞勁尷尬台慶｜高海寧綠幕上身方便加特效? 馮盈盈奶奶衫數災難造型台慶｜曾志偉頭髮畫「55」賀無綫55周年 台下同樣搶鏡台慶｜藝人歌手爭相揭秘 大爆被公司雪藏5大原因台慶｜傳馬國明將榮升10億駙馬 湯洛雯：係我唔使做得咁辛苦台慶｜姚焯菲羨慕炎明熹 陳展鵬樽領衫：女藝人羨慕我台慶｜劉穎鏇為露腿戰衣節食 彭慧中：原本有條仲Deep台慶｜紅地氈GinLee透視加雪白長腿超正 曾樂彤唔輸蝕台慶｜李克勤炎明熹合唱勁合拍 終極幸運兒李芷晴奪38萬大獎台慶｜陳自瑤王浩信結婚10周年同場 繼續零交流台慶｜曾志偉代TVB多謝汪明荃 許濤頒50年金禧大獎台慶│張秀文閃婚成焦點 唔抗拒立即「造人」：交畀佢決定啦！
同場加映：TVB台慶2021｜54年以來十套最精品處境劇 口碑至強係邊一套？
+25
TVB台慶2021｜54年出過無數劇集 只有呢十套可以稱為神劇2010年港姐|張秀文外還有一人嫁入豪門 最後十五強只剩四人留TVB換命真相｜張頴康演技值有更好發揮 4歲遭父母拋棄歷盡悲慘人生34歲張秀文幸福認嫁闊少Billy 兩年前疑陷四角戀震撼娛樂圈TVB台慶2021｜54年以來十套最精品處境劇 口碑至強係邊一套？陳苑澄2018年港姐重新發展事業 其餘11位決賽佳麗近況天淵之別