台慶｜盤點近年紅地氈「獨特」衣著　有兩人經常發生時裝車禍

TVB昨晚舉行的《萬千星輝賀台慶》中，於紅地氈出現不少話題，除了女星鬥性感，亦有些人的特別衣著令人摸不著頭腦。

近年開始往造型師之路發展的張寶兒就以花花裙出戰，特別心口的3朵黃花，看得大家眼花瞭亂！而一向戰無不勝的馮盈盈就竟以黑金透視裙上陣，非常暗淡，十足婚宴上的奶奶裙。而陳煒今年就選擇粉紅羽毛裙登場，非常艷麗，十足登台一樣。而媽咪級的吳若希就穿得非常密實，用白闊腳褲打底，十分養生！而高海寧雖然性感，但青色的晚裝極之似攝影綠幕，未知是否方便後期加一加特效。湯洛雯就以全白布登場，未有太大特色。

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紅地氈一向是女藝人們爭妍鬥麗的「戰場」，今年也引發了不少話題，趁着台慶騷剛落幕，立即跟大家回顧兼嚴選一下近5年來女星們18個令人印象深刻的「時裝車禍」造型！

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