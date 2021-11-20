換命真相｜終極Big Boss大反轉？　朱敏瀚劉佩玥可疑結局Look曝光

《換命真相》結局周，除了家純的穿越令觀眾大感意外，朱筱筱（陳庭欣飾）的真實臥底身份曝光情節亦甚為驚喜有劇力。周四（19日）晚播出的 24集劇情集中在Hailey（鄧佩儀飾）與時光（譚俊彥飾）的「苦戀」，經過多集的兜轉，時光與Hailey終極大團圓兼發生關係，正當觀眾以為虐心戲碼告一段落，Hailey、家純（蔣家旻飾）及紫山（劉佩玥飾）卻因在後山找到了筱筱埋藏的康永仁（林韋辰飾）犯罪證據招致殺身之禍，Hailey身陷險境！到底與時光難得重逢的Hailey能否扭轉命運避過一死？

到底大結局中各人命運如何?

據知大結局中，除了壞人會得到應得報應，無辜人士亦會因「蝴蝶效應」受牽連，到底誰又會是穿越下的犧牲者？根據劇組發布的結局篇宣傳照，有兩個角色造型上出現了極大變化，分別是寶劍及紫山，二人的毒男Look及賢慧Look與之前角色設定大相逕庭，相當有嫌疑！而除了穿越之外，結局劇情將出現更大反轉，掌握該個大反轉的關鍵人物，則為寶劍和紫山其中一人！另一張暗藏玄機的宣傳照，則是年紀看似成熟了的Hailey與Nic對望，Hailey跟前還站著一名男童，到底這名男童是誰人的兒子，一切等結局自有分曉。

佢哋同心合力，終於搵到筱筱臨死前留低嘅重要線索。（影片截圖）

由於《換命》人物關係和各樣感情線均寫得頗為感人，經過多個月以來的相處和拍攝，一眾演員已成為好友，並晨早約定要坐埋睇大結局！明晚（21日）譚俊彥、張頴康、朱敏瀚、劉佩玥、蔣家旻、林凱恩及丘梓謙等已相約打邊爐睇結局；而為了答謝觀眾個多月來的支持及鼓勵，眾人於開餐前更會於各自的社交網平台開Live與網民互動，除了分享拍攝趣事外，更會大談對「蝴蝶效應」及「穿越時空」等看法。據知鄧佩儀雖因工作關係未能參與結局飯，但仍積極配合希望能透過Live與觀眾以及一眾拍檔互動，敬請密切期待！

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點擊睇鄧佩儀兩段式爆喊演技：