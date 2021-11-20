台慶｜Patrick Sir因食燒賣拎唔到現金獎：老婆問我係咪去咗屙屎

《萬千星輝賀台慶》於昨晚（19日）舉行，李芷睛獨得38萬大獎，也有藝員抽到「細獎」，但唯獨是Patrick Sir（林溥來）就可能會有些失落，皆因昨晚他的名字曾被抽出，但因為未能及時出現在台上而失落獎項。



Patrick Sir（林溥來）抽中，但係攞唔到獎金。（資料圖片）

邵初抽中。（資料圖片）

事後他接受《香港01》訪問時，也大感可惜：「我突然收到幾十個WhatsApp問我喺邊！」他解釋說：「因為我坐咗一陣間，我隔離嗰位Hidy（朱凱婷）話口渴。我就好gentleman咁話：『不如咁啦，我都想行吓。』我幫你去OK買支水啦。」

姚子羚都抽中。（資料圖片）

怎料到當他到了便利店買水，再食個燒賣時，電話就響了。他說：「我經理人打電話嚟：『你去咗邊呀？抽中你呀！』我話：『咁我而家跑返嚟。』佢話：『冇啦，畀咗人啦！仲要幾萬蚊。』咁冇啦，唯有收線。一收線就勁多WhatsApp叮叮叮叮！」

Patrick sir同太太關宛珊好恩愛。（IG@patrick_sir_on_air）

他笑說：「我老婆仲WhatsApp問我去咗邊，去咗屙屎呀？我老婆WhatsApp講：『唔知點解抽獎嗰刻我有預感係你，仲拎部電話出嚟。」記者問：「支水同燒賣幾錢？」Patrick Sir笑言：「你唔好問我呀，我而家就入去問朱凱婷攞返。」

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好似仙女。（陳順禎攝）

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