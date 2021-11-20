台慶｜王浩信蔡思貝繑住手進場　陳自瑤隻身行紅地氈惹網民不忿

《萬千星輝賀台慶2021》昨晚（19日）在電視城隆重舉行，台前幕後一起慶祝TVB 54周年，一眾藝人盛裝出席，場面盛大。當中王浩信同陳自瑤（Yoyo）雖然同場，但兩人全程欠交流，再次成為大家關注的焦點。而TVB官方微博亦以「TVB台慶紅毯鏡頭有多真實」為話題，上載了一系列眾星行紅地氈的照片，眾人在零濾鏡下呈現最真實的狀態，膚色不及過往白滑，甚至顯得體型健碩、腰部贅肉明顯，但就各有千秋，每位都非常自信。不過就有網民指王浩信同蔡思貝獲安排一起進場，但Yoyo反而獨自行紅地氈，紛紛表示不忿：「這對緋聞情侶真的是完全不避嫌」、「明明老婆也在場」、「Yoyo獨自美麗吧」。



王浩信同蔡思貝獲安排一起進場。（影片截圖）

身穿銀色露背高衩長裙的Yoyo非常性感！（視覺中國）

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不過其實Yoyo當時是與曹永廉、賴慰玲、黃嘉樂、朱晨麗、黃子恆及Patrick Sir（林溥來）為一組，一起進場，Yoyo更繑住黃子恆及Patrick Sir。身穿銀色露背高衩長裙的Yoyo非常性感，其後她因應在場傳媒要求，獨自留低影多幾張靚相，所以才被捕捉到隻身現身紅地氈的畫面。不過當晚王浩信同陳自瑤（Yoyo）雖然同場，且位置相當近，但兩人全程欠交流，再次成為大家關注的焦點。

其實Yoyo是繑住黃子恆及Patrick Sir一起進場。（影片截圖）

點擊下圖還原紅地氈現場情況：

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