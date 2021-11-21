青春本我丨炎明熹姚焯菲睇預告激動爆喊：展開咗第二個人生

炎明熹（Gigi）與姚焯菲（Chantel）今天（21日）出席劇集《青春本我》的慰勞宴，當現場播放了多個月以來的拍攝影片精華預告，Gigi與Chantel更哭了起來，在接受《香港01》訪問時，她們表示極不捨，Chantel說：「好感動，諗返起啲工作人員對我哋好好，係好開心。拍劇對我嚟講展開咗第二個人生，好似一個童話世界。」

今晚好齊人。（周倪瑩攝）

炎明熹姚焯菲睇預告激動爆喊：

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而Gigi今天下午抱病出活動時候，不慎跌倒，令粉絲相當擔心。Gigi在慰勞宴中不少《聲夢傳奇》的學員都上前問候她身體狀況，連任職無綫電視星夢娛樂集團行政總裁的何麗全也有關心。作為Gigi的好姊妹，Chantel顯得相當擔心，「我有擔心佢，但佢見樣依家咁精靈，應該冇晒事啦。」

Gigi今天哭了很多次，形容是她的「喊日」。（周倪瑩攝）

二人還處於求學階段，不過工作卻非常之多，又要忙於幕前又要專心讀書，休息時間很少，不少粉絲知道Gigi休息不夠，已經有粉絲在她的IG洗版式留言，叫她好好休息。Gigi表示粉絲們可以放心：「我返咗屋企休息咗陣，依家都冇咩事，我會再研究一下瞓覺方法。」

作為好姊妹，當然有份擔心喇！（周倪瑩攝）

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