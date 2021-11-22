拳王丨冼灝英做泰拳顧問睇晒台上台下細節　張振朗爆肌幕後功臣

無綫台慶劇《拳王》將於周二晚（23日）九點半播出，陸陸續續的劇集宣傳都見到黎耀祥、張振朗、黃子恒、朱敏瀚、譚俊彥、許家傑等人練到滿身肌肉，昨日（21日）播出花絮節目《拳王 登頂之旅》見到幾位男藝人辛苦訓練學打泰拳，過程叫苦連天，原來在一班成功男人背後，有位幕後功臣——冼灝英師傅。

冼灝英擔任泰拳顧問、教練。（節目截圖）

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黃子恒每次按摩都苦口苦面，叫到拆天，張振朗用了一年時間鍛煉身型：「無辦法，家輝哥（張家輝）將條線推到好高！」各種訓練背後，由冼灝英睇實藝員訓練過程，亦擔任張振朗、黃子恒等人的泰拳老師，他在節目中說：「90年代興泰拳，我都一路去重新學習、考牌。叫我幫手參與，睇訓練、打鬥、每一招技術、安全、擂台，都要睇實。」冼灝英今次有份演出，飾演黃子恒前輩，幫手打理拳館。

冼灝英自細習武，因為參加武術比賽被睇中客串電影《擂台》，之後遇上邵氏招募動作演員，報名考入邵氏第六期武訓班。演而優則導，冼灝英曾為荷里活動作巨星尚格雲頓主演的《搏擊之王》（Kickboxer），任武術指導。

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另外，飾演拳證的黃澤鋒同樣有習武，藝員身份之外亦有擔任泰拳教練、拳證，他讚《拳王》像真度有90分：「有時拳手唔聽指令，我都會鬧，都當咗真係。」

黃澤鋒本身有擔任拳證，今次本色演出。（節目截圖）