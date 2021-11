恭喜晒!(IG@alicechanwai)

陳煒在48歲生日,獲拍拖3年醫生男友陳國強求婚,在朱晨麗、岑麗香等陳煒好姊妹協助下,驚喜求婚派對送上巨型戒指蛋糕、99枝愛的玫瑰及3卡求婚鑽戒,抱得美人歸。

陳煒48歲生日與拍拖3年醫生男友訂婚 驚喜派對收3卡鑽戒99支玫瑰

陳煒未婚夫陳國強亦在社交網上載二人頭貼頭合照:「是我要多謝你才真﹗」(陳醫生FB)

獲求婚翌日,即11月22日下午陳煒將出席活動,她在早上10時許上載巨型戒指蛋糕,像真度極高﹗未婚夫陳醫生亦在社交網上載二人頭貼頭合照:「是我要多謝你才真﹗」有份出席的好姐妹朱晨麗極速上載求婚派對照片,時裝設計師何國鉦亦有分享驚喜派對照片,寫上:「Happy Birthday to my dearest sister and big congratulations to your next chapter in life!」

陳煒曬求婚戒指再任人妻 與前夫隱「分」五年儼如朋友

朱晨麗幫手炮製驚喜求婚派對 喊住祝福陳煒:永結同心

陳煒派對上非常風騷!(IG@dorianho)

