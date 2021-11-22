大S離婚丨台灣申請有利大S爭撫養權　祝福汪小菲：找更適合的伴

台灣女星徐熙媛（大S）與大陸丈夫汪小菲今日（22日）終於正式宣布離婚，兩人在聲明中說，「將以父母、朋友的身分愉快相處，也將繼續共同扶養孩子並給予孩子全部的愛與陪伴。」

兩人此情不再。(大S微博)

由於大S曾患抑鬱症，令人擔心離婚會造成另一次打擊，她今日回覆台灣傳媒時說：「很平靜。我希望小菲永遠過得比我好。」講到兩人關係，覺得感情變質：「聚少離多，漸漸變友誼。」她又說永遠都視汪小菲是朋友，沒有後悔過與他結婚：「祝福小菲找個更適合他的伴兒。」反而自身感情就隨緣。

由於兩人所有地法律不同，預計離婚過程複雜，大S今次向台灣法院申請離婚，據台灣指，兩人先要拿到離婚證書，再去辦理公證，最後經海基會轉海協會到北京生效。但根據《最高人民法院關於認可和執行台灣地區法院民事判決的規定》，大陸對台灣達成的調解筆錄可提出許可執行，但不一定會承認台灣的判決或調解。

台灣申請離婚有利小S爭取撫養權。（微博@大S）

至於兩地對離婚的判決原則亦有分別，影響到子女撫養權。兩位女兒希箖兒及希玥平時隨大S生活，台灣家事法庭傾向「手足不分離」，大S較易得到撫養權，而大陸較常判父母一人分一個小孩。財產分配兩地亦有分別，台灣傾向分錢不分產，但大陸則是共同財產制，無論財產或債務都要向另一半分擔。

大S和汪小菲於2017年現身S HOTEL的開幕禮。（VCG）

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