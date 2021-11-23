十月初五的月光｜何依婷一人演三角高難度　靠神態表情區分考演技

何依婷向高難度挑戰。

台慶劇《十月初五的月光》劇情講到於歌舞廳賣唱維生的朱沙嬌（米雪飾），因一次意外令其獨力撫養的孖生女兒朱莎華及朱莎莎（何依婷分飾）得到上台表演機會，從此母女同心同台表演多年！莎華及莎莎性格迥異，前者是嬌縱萬人迷、後者是順從好學乖乖女，其後莎華愛上祝展輝（余德丞飾），可惜二人因性格不合分手；展輝之後偶遇莎莎，由於二人性格相近故很快墮入愛河，此事激怒莎華並導致嬌華母女決裂。及後莎莎因不想阻礙展輝個人發展，忍痛喊分手，之後獨自生下女兒祝君好並難產而死。另一邊廂，文初因父母感情生變慘遭漂白水灌喉變成啞巴，之後更遭狠母（莊思明飾）拋棄；最終嬌姨獨力養大君好及文初。

米雪keep得好好。

談到首集劇情亮點，絕對是米雪招牌好戲—青春嘅秘密。現年66歲的米雪，在劇中需要由1988年演至2022年，所需駕馭的角色年紀橫跨34年；不過當看到米雪演繹只有30多歲的年青版沙嬌時，仍完全零遺和感，在專業的打燈及鏡頭下，米雪更是皮光肉滑、省鏡非常，難怪網民留言讚米雪顏值高，值得捧場！另由於首集短短一小時，已清楚交代了角色過往的恩怨情仇，故網民留言大讚節奏明快。

至於何依婷原來不單背負演繹經典角色君好的重任，更要分飾莎莎及莎華年青版；製作組除了在三人的造型上花足心思、讓觀眾看時更易分開三個角色外，依婷亦為角色花了功夫。三個角色在微表情變化上有明顯差異，年青版莎華眉頭眼額均是任性及霸氣，莎莎純如小綿羊又帶點傻勁，君好則暫時感覺有點恃寵生嬌！對於依婷下的苦功，網民亦頗為受落，留言讚她成功演繹出萬朱莎華特有的氣場！

三個人設三種不同感覺。

雖然無論劇集製作特輯及事前宣傳稿均指出劇集取名《十月初五的月光》，是因主角嬌姨（又名Q姨）生日正值十月初五、而非取景地在澳門，但仍有網民及媒體有所誤會；就相關現象問監製陳志江回應，他笑言：「咁都係因為之前嘅《十月初五》太深入民心。其實之所以叫《十月初五的月光》，係想將Q姨我為人人嘅精神發揚光大，初五係圓月之前必經階段，正如人生，冇經歷過遺憾又點會明白圓滿嘅意義。」