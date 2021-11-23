崔泰俊係乜水？童星出道20年「視朴信惠大恩人」從好友昇華成戀人

【崔泰俊／朴信惠】南韓男星崔泰俊長相帥氣、身高高挑，23日震撼宣布，女友朴信惠已懷孕、即將在2022年1月結婚。由於崔泰俊知名度低於女友太多，引起眾多網友震驚狂問「他是誰」，但其實論出道資歷，他於2001年以童星出道，比朴信惠資深2年，兩人出道背景相似，一路上以來成為互相扶持的最佳夥伴。



崔泰俊2001年透過戲劇《鋼琴》飾演趙寅成童星的角色出道，比同是童星出道的朴信惠資歷多2年，但學生時期同學都把他當成「藝人」看待，多感到不便的他，曾中斷演技9年，直到2011年才重啟活動。

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長相帥氣的他，累積的戲劇逾10多部，曾與鄭敬淏、燦烈合作《Missing Nine》、池昌旭合作《奇怪的搭檔》、南宮珉合演《訓南正音》，最新一部新作品則是與少時秀英出演《所以我和黑粉結婚了》，他參演的戲劇多為男二角色，在大眾腦海裡並未留下深刻印象。

不只跨及戲劇圈，崔泰俊2016年10月還曾參與戀愛真人秀《我們結婚了》，與Apink普美搭擋成「假想夫妻」，當時女方知名度也高於他許多，這段「假想關係」隨著兩人從節目退出後淡掉。

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直到2017年與女星朴信惠從好友的關係昇華成戀人、2018年認愛，兩人交往將近5年時間，他入伍又退伍，女方也多次在採訪時、低調談到他：「我們還好好地交往中。」但兩人交往4年來，合照只有被媒體拍到的高糊版本私下約會照，從未在Instagram放閃。

崔泰俊23日宣布結婚以及女友朴信惠懷孕，他親自向粉絲報喜，「對我來說，有位長久時間以來和我共享很多情感、意義極深的相遇，然後直到交往的珍貴戀人，開心的時候笑得很燦爛、傷心時哭出聲、默默地喚醒我的恩人。」宣布和朴信惠修成正果，並將迎接人生中新的序幕。

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