十月初五的月光第三集劇情｜萬朱沙華一樣有霸氣　不過感覺唔同

《十月初五的月光》第三集劇情

《十月初五的月光》看名字就知道是向21年前由張智霖、佘詩曼、薛家燕及馬浚偉主演的《十月初五的月光》致敬，究竟劇情有咩唔同？



《十月初五的月光》上回提到，文初（胡鴻鈞飾）一直想找長工，卻因他有殘缺而苦無工作機會。萬沛堅（伍富橋飾）收購餐廳屢遇困阻，母親莎華（姚嘉妮飾）以非常手段處理集團業務，及後遇上村民前來鬧事。莎華得知莎嬌（米雪飾）會在商會晚宴登台獻唱，反對她拋頭露面。文初順利在藥房工作，但遭老闆欺壓及剋扣薪金，只能啞忍，君好（何依婷飾）執意為文初討回公道。文初偶遇年青有為的司徒禮信（羅天宇飾），二人合力拯救一哽塞小孩而建立友誼。禮信卻因誤會與君好產生嫌隙，更遺失珍貴照片。禮信為找回照片被困木屋，木屋突然失火！

初哥哥俾人恰。（劇集畫面）

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《十月初五的月光》第三集講到，文初勇救被困火場的禮信，君好覺得禮信連累文初受傷。莎華的女兒萬沛琪（鄺潔楹飾）介紹禮信加入萬華盛世集團；文初、君好等在燒烤場巧遇沛琪，雙方發生爭執。君好發現禮信替萬世光（林偉飾）工作，對他更有偏見。文初、禮信揭發村民榮哥是縱火元兇，君好始知錯怪禮信。莎嬌堅持出席商演，君好提議為她伴舞，觸及莎嬌心中所傷，終決定辭演。莎華誤會莎嬌為了自己而取消演出，攜同禮物示好，她得知真相後氣責莎嬌偏心，卻在街上瞥見一個多年沒見的身影！

萬朱沙華都有霸氣嘅，雖然感覺唔同。（劇集截圖）

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