翁靜晶豪捐5個Hermès手袋望籌200萬助學　最高一個估價逾30萬

翁靜晶8月時宣布捐出5個頂級名牌Hermès手袋作拍賣，望籌得200萬港元。11月22日她拍片分享拍賣詳情，亦展出5個手袋詳情。（翁靜晶Facebook）

從演藝界轉戰法律界，翁靜晶一直熱心公益，8月時宣布捐出5個頂級名牌Hermès手袋作拍賣，望籌得200萬港元。11月22日她拍片分享拍賣詳情，亦展出5個手袋詳情。拍賣的5個Hermès包括三個Birkin兩個Kelly手袋，估價最高的是2009年推出的「A SHINY HAVANE POROSUS CROCODILE BIRKIN 35 WITH GOLD HARDWARE」，估價由26萬至32萬。

+ 1

她表示這批手袋皆是禮物，包括已故老爺（何鴻章）與老公何猷彪（Sean）所送的：「11月26日，世界知名的佳士得拍賣公司，義務幫忙我拍賣5集愛馬仕「包包」；得到的款項捐作慈善用途，通過「何東文化發展基金」幫忙在貧窮線上掙扎的小朋友。根據統計，香港有280000兒童生活在貧窮線之下，當中大多數需要擔當家務（每星期至少10小時以上）。很多住劏房的孩子，連做功課的書桌也沒有，也沒有足夠的閱讀光線。對於用得起名牌包包的太太小姐們，這個些孩子似乎比較遙遠，然而富有善心的妳們，大可以藉此機會，表達愛心，與有需要的人共享資源。要達到共同富貴，第一步是共享富貴。」

點擊睇翁靜晶捐出的5個名牌手袋及更多靚相：