拳王丨譚俊彥喪減27磅拍一場打擂台　點知首集便死亡網友替唔抵

TVB台慶劇《拳王》於昨天（23日）首播，劇中有不少拳擊格鬥場面，主演有黎耀祥、張振朗、姚子羚等，譚俊彥則是客串性質。昨晚首集劇情已經非常緊湊，一開播已有兩場重點擂台戲，亦清楚交代了石傲山（黎耀祥飾）、海正曦（譚俊彥飾）及海正藍（張振朗飾）三大重要人物之間的關係及恩怨！

首集三人關係好好。

客串的譚俊彥為了飾演好拳王這角色喪減27磅，當時體脂減剩10%。他的角色設計是討好及正氣，可惜因在擂台上慘遇缺德對手襲擊頭部，賽後頭部再遭重創，結果出場僅得一集便宣告死亡。譚俊彥在《拳王》出場不久便死亡，之前操練得如此辛苦，網民似乎都替其不值，紛紛指只有半集戲份大表驚訝：「好想睇譚仔，咁快死咗？」、「譚仔喺車度即將要死，鬥雞眼嗰個表情都OK，可惜佢客串。」

對於網民厚愛，譚俊彥表示感謝，並笑言：「作為一個演員，只要接咗個角色就要認真對待，無論係一集、半集甚至係一場戲，都應該全力以赴。戲份多與少唔係重點，重點係我有冇演好呢個角色。大家放心，我之後會繼續以另一個方式喺套劇入面同大家見面。」譚俊彥又指該場拳擊賽事拍攝相當認真，除了有泰拳經驗豐富的冼灝英、黃澤鋒現場指導外，就連譚俊彥劇中對手也是專業拳手：「我哋拍呢場戲都拍咗成個通宵，但我覺得值得。」

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