全民造星IV︱A2組甜到糖尿照樣輸　「女版姜濤」Day留唔留得低？

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今晚（25/11）播出的第十九集，繼續是60強進40強的首輪分組對決。



今晚對決的是A2組和B4組。首先出場的是Day、阿Yo、Mei Mei、Elka、Tania和阿蛋組成的A2組，堪稱「糖尿病組合」的她們在自選項目中表演跳唱《Candy Ball》，一邊甜笑一邊着住格仔短裙一邊拎住波板糖大騷青春活力，搞到本身好怕睇可愛表演的評判韋羅莎也忍不住說：「成功令我睇得好舒服！」而泳兒則大讚她們舞步夠齊：「唔會令我覺得打冷震，我係鍾意嘅！」

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之後出場的B4組有咖哩、Ivy So、暐翹、Gao、Sarah和Karen，她們表演的是戲劇《六條金魚》，故事以咖哩擔任內科醫生時的經歷改編，講述一名伯伯走到生命盡頭時，最記掛的是家中的六條金魚，而她們便是飾演該六條金魚。六位囡囡的表演一致性甚高，韋羅莎睇完之後更直呼感動，大讚她們的表演完全發自內心、效果強烈：「你哋講緊嘢嘅時候真係講緊嘢！」而陳輝陽亦讚不絕口：「睇完我係Stun嘅，畀到好多情緒我，直頭好似睇咗個Mini Movie咁。」

評判激讚B4組的《六條金魚》。（電視畫面）

在Dance Battle前，節目組亦播出一段小插曲，導師許廷鏗怒斥A2組冇交帶：「凌晨兩點問我可唔可以安排到排舞室，但我安排咗之後，你到咗又唔話我知，係咪用緊我唔同我講。你本身問我夜晚有冇，但原來你夜晚唔打算排舞，係想休息，你做乜唔同我講，我嘅出現，唔係為咗幫你Book排舞室啩？連最基本嘅尊重都冇。」而A2六位囡囡之後亦有對導師道歉，而許廷鏗便叫她們落力演出，爭回那份尊重。

許廷鏗怒斥A2冇交帶。（電視畫面）

今集亦有講Ivy So同時應付學業和節目搞到崩潰爆喊。（電視畫面）

而Dance Battle環節中，兩隊的表演都非常精彩，可是勝出的只有一隊，最後四位評判撳紅燈判B4組勝出，而A2組的Elka則被成為了被淘汰的參賽者。