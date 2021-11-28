麥當娜｜63歲天后走光照遭IG下架　嬲爆重post更惹人遐想

63歲的美國流行樂天后麥當娜（Madonna），出道近40年人氣不減，至今仍活躍於歌壇，且造型風格越來越火辣。日前麥當娜才在社群平台曬出一系列的性感床照，只見她身著黑色蕾絲戰袍搭配網襪，引發粉絲暴動，怎料事後卻因不慎走光，遭平台無預警下架，讓她氣得重新上傳更多辣照回擊，霸氣舉動獲得好評。



麥當娜25日在IG上傳系列美照，照片中她身穿馬甲式的蕾絲戰袍，下半身搭配網襪及細跟高跟鞋，躺在床上擺出性感挑逗的姿勢，豐滿的好身材一覽無遺，火辣尺度掀起網友暴動，直呼「女王萬歲」、「這63歲？？太誇張了」。

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不過，照片發佈不到一天，卻因不慎走光遭平台下架，讓麥當娜氣得再度貼出更多床照反擊。只見重新上傳的照片中，露點的部分已用愛心符號遮蔽，但麥當娜仍表示，「很震驚，我們生活的文化中，允許女人露出身體任何的部位，除了乳頭以外，彷彿那是女人唯一會被性化的部位，它養育了寶寶」，更感嘆外界對於性別歧視、年齡偏見等觀念似乎沒有長進。

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