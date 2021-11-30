三台收視報告｜《拳王》令人跌眼鏡　《星空下的仁醫》暫排第十

三台收視報告又再出爐，今次的日期是11月22日至11月28日。今次報告重點放在兩套TVB的新劇《十月初五的月光》和《拳王》上，前者表演尚算可以，但後者的確令人意外。ViuTV方面，《全民造星IV》因為Ash被淘汰引起網上極大迴響，可能因此導致收視回升。



在講兩套新劇之前，先講已經大結局的《星空下的仁醫》，最後一集收視22.8點，全劇平均收視20.1點，靠大結局成功將收視拉上2字頭，暫時排在今年的第十位，中下游的位置，

即睇本年暫時的劇集（短劇不計）收視：

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至於兩套新劇，播了五集的《十月初五的月光》錄得19.4點收視，跟上一個檔期的《換命真相》差不多，算是保持到。但另一套《拳王》就比較慘，剛剛講完《星空下的仁醫》全劇平均收視20.1點，最低一個星期也有18.5點，而且每個星期慢慢向上，但今周《拳王》頭4集只錄得16.5點，比暫時全年最低劇集《刑偵日記》還要低，實在令人相當驚訝。

《拳王》低到令人驚訝。（劇照）

而ViuTV方面，今次《全民造星IV》有回升，上星期大熱人選Ash被foul出局，網上出現極大回響，可能因此帶動收視，成功製造話題。而接替教主Anson Lo的AK節目《Have a Sweet Gym》則有少許下跌，但依然保持在3.4點，成續不差。反而守尾門的《歌手‧門》則下跌至2.3點，表現不理想。

Ash被Foul完全係嚇親網民。（電視畫面）

《全民造星IV》81號參賽者Ash（鍾卓穎）不但擁有甜美臉孔，更擁有一把被梁祖堯譽為「天籟之音」的靚聲。（IG/ @iamashleyyy___）

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