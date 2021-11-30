全民造星IV丨潛力股燒賣出局　梁祖堯親手踢走最大參賽者39歲Ling

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》經過首輪分組對決，昨晚（29日）一集終於要公布最後15人淘汰名單，由於首輪比賽許廷鏗的A組3勝2負，許廷鏗要在A組內淘汰6位，深得網民心的燒賣竟然被淘汰，梁祖堯則要在B組中找出9位。

許廷鏗的6人名單分別Jade（陳景晴）、Vicky（林泳怡）、何佩（何佩婷）、Tania（陳紀澄）、Mei Mei（曾美欣）、阿Yo（郭曉妍），至於梁祖堯要淘汰9人，包括燒賣（曾業喬）、鐵鐵（歐卓瑩）、Miko（任佳慧）、Carina（李晞彤）、蘇菲（陳莉詩）、Sarah（楊芷程）、莎莎（坂部佩莎）、Jolin（溫彩玲）、Ling（謝裕鈴）。

充滿可塑性的燒賣被foul走。(節目截圖)

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第二輪分組比賽將會淘汰10人，兩隊再次分成5個回合比試，每次比試之前，會都由導師預先選出候選淘汰成員，落敗一方即時淘汰。第二輪評判非常重量級，包括歌手吳雨霏、C AllStar成員陳健安、作曲人伍仲衡、導演陳詠燊及上屆評判之一的卓韻芝擔任。今集由A2組對B1組，阿蛋（黃詠霖）及Hannah（陳玉幸）為淘汰對象。

今輪重量級評判團。（節目截圖）

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今次淘汰結果再次惹起網民不滿，有人覺得梁祖堯因為「學業問題」淘汰燒賣理由奇怪，沒有考慮到燒賣在女團的可能性。而Carina在96強個人賽時，與對手Catrina同樣精采，最終Carina晉級，一度是女團希望，今次Carina出局同樣令人大跌眼鏡。雖然燒賣要出局，不過阿祖在節目中都有為她打氣，承諾就算在比賽以外，都會繼續做燒賣導師。

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