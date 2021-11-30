王岳倫發文宣布已同李湘結束婚姻關係　文未疑反咬女方出軌？

8年前內地導演王岳倫帶上女兒王詩齡（Angela）參加綜藝節目《爸爸去哪兒》，在節目中對女兒甚是寵愛，父女溫馨的互動讓不少網友感到好有愛，亦正正因為如此讓不少網友對王岳倫加深認識。然而，近日他就被媒體影到手摟年輕女子出入酒店，再次掀起婚內出軌的疑雲，未料事後他在微博發文，揚言已同妻子李湘在7月時已和平分手，結束了12年的婚姻，讓大家非常震驚。

王岳倫因為參加《爸爸去哪兒》而人氣急升。（視覺中國）

據內地媒體報導指出，王岳倫近日被影到同一位年輕女子過從甚密，隨後一同返回酒店，整夜未踏出酒店半步，隔天就從酒店出來二人還一起享受下午茶，親密的互動讓不少人猜測他疑出軌，紛紛指罵他「賤男」。

《爸爸去哪兒》王岳倫半夜醉酒攬女 刪走愛妻宣言婚姻疑亮紅燈

王岳倫近日被影到摟抱年輕女子。（娛樂副村長微博圖片）

當大家指責他是「渣男」之時，他就在微博拋出震撼彈，發文宣布早已在7月份時與妻子李湘和平分手：「本人與李湘女士因長期性格不合，多年感情破裂，於今年7月已和平分手。我們的女兒王詩齡會共同撫養並依然付出全部的愛！對於12年的婚姻終生難忘！未來雙方還會是朋友和愛女的父母，也祝福李湘和她意中人能白頭頭老！」目前這一則發文已經被刪除。

王岳倫宣佈已同李湘結束12年婚姻關係。（視覺中國）

而他文未的最後一段話讓不少網友覺得似乎話中有話，質疑他反過來暗示李湘出軌，總覺得有內幕，引起大家好奇心。大家留言表示：「陰陽怪氣」﹑「女方出軌？」﹑「同歸於盡」等。

王岳倫發文。（王岳倫微博圖片）