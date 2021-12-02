隋棠夜蒲一杯即醉「把垃圾桶夾在兩腿中間睡覺」自我摧毀女神形象

隋棠日前出席酒商時尚派對活動，名模出身的她，暌違多年再度走上伸展台，面對現場大批媒體，她一度緊張、人群恐懼症發作，胸口到頸部泛紅大過敏，提到是否太久沒走台步，導致緊張過敏，她表示：「其實每一次上台前都很緊張，不管隔多久（沒走秀），但融入環境後就好多了。」



提到為酒商走秀，隋棠分享平常也會和老公Tony一起喝兩杯，小兩口等孩子們睡了之後，會在心情放輕鬆、開心之餘小酌怡情，但她相當自律，號稱「一杯醉」總是控制在微醺狀態就停止，只要醉了，倒頭就睡不哭也不鬧，酒品一流，還爆料老公喝了酒後，「話會變比較多」。

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隋棠坦言，過去只有2次喝到爛醉的經驗，一次是年輕時到夜店狂歡，結果喝得太醉，她整晚「把垃圾桶夾在兩腿中間睡覺，非常痛苦，不喜歡喝多的感覺」，還有一次她喝到直接斷片，「太久了，完全遺忘了」，但說到是否曾醉到被「執屍」？她斬釘截鐵：「這種事不會發生在我身上。」

隋棠主演的新戲開拍，她出門拍戲才3天，孩子們因經常看不到她，每次她一開門回家，3個小蘿蔔頭即開心歡呼、一擁而上，她形容「每次都受到英雄式的歡迎，我好像從戰場打勝仗回來一樣」，笑言最近都由老公「一打三」，但下個月他又要回美國，隋棠說：「那就只好找救援，請我媽來幫忙。」

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