當家主母 |網友翻于正「殺」動物舊賬　爆劇組人員確認貓拍完已死

內地編劇兼製作人于正因新劇《當家主母》被質疑為劇情「毒殺」真貓而深陷輿論，連日來在網絡鬧得沸沸揚揚，儘管劇組不停澄清，但漏洞實在太多，欠缺說服力，因此網友不買賬之餘，還翻出于正以往作品，有指這樣的情況已不是第一次。



第一個澄清貓咪動圖，是P出來的；第二個澄清視頻，和劇中死亡的貓咪對不上；第三個澄清說已報警，且再發澄清視頻，貓咪的樣子還是對不上。（視頻截圖）

有網友透露，2009年至2011年的寒暑假曾在橫店做群眾演員，有一年暑假正好參演了《美人心計》，當時劇中有一段是一隻小狗與太子妃的戲份，有一日拍戲時，因為房內沒有群演戲，所以就在外面休息，其後突然聽到了小狗的慘叫聲，於是他趁劇組工作人員休息時詢問情況，對方答道：「打死了」，因為需要拍攝小狗的屍體，還稱如果小狗要花錢打麻藥，直接打死就是最簡單的方法。

有網友指曾經是《美人心計》群眾演員，爆料劇組曾打死真狗。（網絡截圖）

下圖可能引起不安：

據悉，《美人心計》於2009年7月2日在浙江橫店影視城正式開機拍攝，同年9月15日在江蘇影視基地煞科關機，由林心如、陳鍵鋒、王麗坤、楊冪、何晟銘、羅晉等主演，于正任編劇。

《美人心計》陣容強大。（劇照）

除此之外，于正的爆紅清宮劇《延禧攻略》中，也疑似殺死國家二級保護動物「和尚鸚鵡」。當時一位科學博主「鳥窩裡的貓妖」回應網友質疑，指劇中是真的鸚鵡，臉部羽毛濕了，所以看上去顏色變深，推測最大可能是被浸死，且無證不能買賣以及飼養利用。

科學博主回答網友存疑。（微博截圖）

下圖可能引起不安：

對此，很多認證的知名博主以及部分大眾媒體都在微博發聲，好似電影博主「老邪說電影」稱聯絡到《當家主母》劇組工作人員，貓咪拍完已經死了扔了；《北京新青年》、《新京報》、《財經網》等也紛紛對此事發聲，呼籲「動物演員」不該成為流血的道具。雖然于正本人未必對「殺害」真動物知情，但作為出品人、製作人，也應該肩負一定的責任。目前他與《當家主母》劇組暫時未有最新回應。

有指貓咪確認死亡。（微博截圖）

點擊下圖睇《當家主母》劇照：