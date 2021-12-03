專訪︱陳卓賢柳應廷認慳家少購物　孝順仔Ian：賺錢為照顧屋企人

MIRROR成員陳卓賢（Ian）和柳應廷（Jer）再次與李幸倪（Gin Lee）合作拍攝保險廣告，Ian和Jer化身尋保店店員又唱又跳落力宣傳，場面十分搞笑。兩位「星級店員」接受《香港01》專訪時除分享拍攝笑料外，更大爆MIRROR最大洗成員，阿Jer直指：「佢成身名牌，買個袋都五位數字。」至於最知慳識儉成員，Ian和Jer就毫不猶疑承認是自己，Ian說平日很少花錢購物，作為孝順仔的他日常開支都是用在家人身上，立即聽下他們的理財心得。

撰文：陳芷穎

攝影：葉志明



兩位「星級店員」接受《香港01》專訪時除分享拍攝笑料外，更大爆MIRROR最大洗成員。（葉志明攝）

拍廣告笑料百出 Ian大讚阿Jer似吉祥物好得意

第二次與Gin合作拍攝廣告，Ian和阿Jer笑言與對方更加熟絡，沒有了當初的尷尬和生外，阿Jer說拍攝時更生動搞鬼，而在廣告中與Ian唱歌更是一大突破：「Gin融入咗我哋，玩呀、鬧我哋。廣告入面同Ian唱歌係大突破，有少少搞笑成份。但可惜係冇機會同Gin喺廣告度唱到，我覺得佢應該參與埋一齊玩。」

談到拍攝時的趣事，Ian大讚阿Jer好得意：「好有吉祥物感覺，好有活力，令拍攝多咗生氣。」阿Jer則回憶起廣告中的一幕：「入面有場戲好似做鬼片，有隻鬼出嚟嚇我哋，但其實就係老闆娘，好好玩好似做演員，投入咗做演員嘅角色，個feel幾好玩幾得意。」

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Ian、阿Jer慳家少購物 「呢個組合好多Sponser」

Ian和阿Jer代言保險品牌，自然就會了解一下他們的理財心得。二人直認是MIRROR中最知慳識儉的成員，Ian說平日很少花錢購物：「唔係成日買嘢，自自然然就儲到錢，唔洗錢就係儲錢。」阿Jer笑指：「呢個組合好多Sponser，衫呀褲呀都唔需要特別去買，我同Ian都唔大洗。」

作為孝順仔的Ian坦言日常開支都是用在家人身上：「用錢用喺屋企人，賺錢都係為咗照顧方圓五公里內嘅人（阿Jer秒速回應：照顧下小弟！）你太遠，喺6公里度照顧唔到，屋企人醫療開支、屋企裝修，近排用喺呢方面比較多。」阿Jer的最大開支則是在食方面：「一做完嘢就好鍾意食嘢，食得好豐富、食得好開心，嗰啲壓力就會冇晒。」

Ian和阿Jer直認是MIRROR中最知慳識儉的成員，作為孝順仔的Ian坦言日常開支都是用在家人身上。（葉志明攝）

兩位Anson最大洗 阿Jer爆教主周身名牌

至於MIRROR最大洗成員，他們笑指叫「Anson」的都上榜，阿Jer說：「見到佢（Anson Lo）周身名牌，買個袋都五位數字。」Ian續指：「另一個Anson（AK）都係，佢嘅嗜好係洗錢，總之洗錢佢就開心。」既然AK喜歡用錢，問到有沒有經常請隊友食飯，Ian搞笑指請食飯就要問阿Jer，阿Jer點頭說：「搵到錢係要請下大家食飯，但暫時冇收到佢哋嘅飯。」問到會否傳授理財心得給兩位Anson，Ian笑說：「佢哋賺到錢又唔怕洗，好似運動咁，進攻就係最好嘅防守，搵得到就ok，收入遠多於開支就得。」

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