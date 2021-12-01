陳豪頒獎禮志在參與　分析今屆視帝大熱：張振朗譚俊彥有得拼！

陳豪同譚凱琪都話因為要照顧小朋友，所以好少睇電視，連視后、視帝提名名單都乜點留意。(葉兆康攝)

無綫早前公布《萬千星輝頒獎典禮2021》提名名單，「最佳男主角」一如以往競爭激烈，馬國明、張振朗、譚俊彥、陳豪、楊明、馬德鐘均以兩劇提名。 陳豪早在2007年時憑《溏心風暴》連奪「我最喜愛的電視男角色」及「最佳男主角」成雙料視帝，如今又有幸福美滿家庭，對於頒獎禮似乎志在參與多於一切。

陳豪話視帝、視后其實有樣睇。(葉兆康攝)

呢晚他與譚凱琪（Zoie）拍攝新劇《四十二章經》時，直言平時甚少睇電視，所以連競爭對手都唔太清楚有咩人。「拍劇追求嘅嘢唔係只放在獎項之上，我哋剩係想做啲好角色、好戲出嚟比人睇，希望劇last耐啲、迴響大啲。獎對我嚟講，有又好冇又好，我哋目標方向依然一樣。（你擁有過先咁講?）坦白講，我後生都係向著呢個目標發展，但大咗就明白，監製成日都講係重質唔係重量，因為質素真係好緊要。」

譚俊彥係視帝大熱大選。（資料圖片）

提到譚俊彥同張振朗均為大熱人選，讓陳豪以視帝眼光分析哪一位跑出機會更高，他細想一會後表示：「兩個都好大機會，不過坦白講我真係好少睇電視，但feel到振朗走勢好強勁……不過Shaun又真係唔差，兩個都有得拼，可以睇埋呢排邊個運勢行得好啲。」

連譚凱琪都睇好譚俊彥。(葉兆康攝)

聽完視帝嘅分析，譚凱琪就以觀眾以及同事嘅身份補充：「同Shaun合作過幾次，佢對工作熱誠、每個崗位佢都係好盡心盡力參與，係想整件事都好，所以我都幾睇好佢。」其實Zoie近年亦不時獲提名「最佳女配角」及「最受歡迎電視女角色」，而今年亦不例外，問到會否希望得獎，她說：「「比女配我都好開心，但呢個未必係最終目標，我覺得有觀眾留意到自己表現已經好滿足，見到自己一次比一次進步，甚至有時傳媒報道關於我嘅角色時，我都已經覺得係贏咗。」

點撃睇埋陳豪企有幾溫馨：