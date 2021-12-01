全民造星IV丨方方失誤累隊友出局　B3完美組合幫Day儲齊出道條件

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今晚一集（30日）繼續進行首場第二輪分組比試，A2組與B1組指定歌曲是林二汶的《無忘花》。

小巧幫手教A組唱歌。（節目截圖）

昨晚一集已登場的歌手鄧小巧，今集正式介紹幫許廷鏗的A組上音樂堂，不過A組太少唱將，令小巧好苦惱：「呢組同學冇其他組咁好，都比較擔心。」Kinki（盧芷韻）更因為壓力大到胃抽筋要去睇醫生。至於B2組三位成員都擅長跳舞，但無論自選及指定項目都有演戲成份，評判團上集已睇到好迷惘，今次一出場已令人覺得擔心。B2組在指定項目扮老人家，結果卓韻芝狠狠批評「我覺得呢個表演幫唔到你哋，呢個要係好多層次嘅表演。」陳詠燊更發現三人唱腔有分別，方方認錯沒有用老人聲唱歌，成為落敗原因之一。由於今輪賽制是比試前已選出準淘汰成員，所以落敗的Hannah（陳玉幸）在今輪最先出局。

+ 9

第二組比試由A5對B3，許廷鏗在賽前揀了Ika進入死亡名單。A5組成員有Ika、超酸（陳昭煊）、 穎蕎、芯駖及Day（許軼），集齊唱歌跳舞高人於一組，而Day在這組年紀最輕，練習過程就似跟姐姐上堂學齊各種女團技能，結果自選項目表演出色，整個項目獲讚完整好睇，而Ika更獲盛讚。

今集網民對兩位導師的評價有好大分別，有人覺得梁祖堯放棄跳舞優勢，夾硬要組員演戲導致出局；有人讚許廷鏗分組出色，令Day有所成長。

Day跟4位「姐姐」上堂，學有所成。（節目截圖）

+ 11

全民造星IV｜40強IG粉絲排行榜大檢閱 排名重新執位Yoyo跌到第4