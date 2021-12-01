港產電競冠軍Toyz畀150萬仍未自由？保釋後再入勒戒所背後有玄機

網路遊戲《英雄聯盟》（LOL）香港電競冠軍劉偉健（Toyz），涉嫌在台灣販賣二級毒品大麻菸彈，9月29日經檢察官向法院聲押獲准，檢察官日前聲請延押，當地法官以劉坦承犯行，並供出上手，11月26日裁定以150萬（台幣、下同）交保，但檢察官以他涉嫌吸食二級毒品，向法院聲請觀察勒戒獲准，目前劉在看守所勒戒所觀察勒戒。



香港電競冠軍劉偉健， 涉嫌在網路販賣大麻菸彈（加熱毒菸），9月28日經台灣檢察官指揮當地警方逮獲，檢察官於同月29日向法院聲請羈押獲准，同月30日凌晨送往台中看守所羈押。檢察官於11月26日向法院聲請延押，但法官認為劉坦承犯行，並供出上手，裁定以新台幣150萬元交保，但限制出境。

不過，當地檢察官在查獲劉偉健時，採血液毛髮送鑑定，查出有二級毒品反應，因此中檢向法院聲請觀察勒戒獲准，在劉交保後，送看守所所設勒戒所觀察勒戒中。

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