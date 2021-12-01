全民造星IV丨梁祖堯着高踭鞋痛到腳板抽筋　背後有窩心原因

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今屆選女團，但由兩位男導師許廷鏗和梁祖堯帶隊，早前公布60強名單時受到網民質疑，淘汰年輕有人氣的黃敏蕎（阿妹）、吳欣諺（Yannis）、梁式昕（Catrina）、劉綺婷（Yanny）等參賽者，阿祖更自爆在節目出街後，收到觀眾爆粗DM。

梁祖堯着高踭鞋出鏡，原來有感人原因。（節目截圖）

今個星期節目進入40強，有眼利的觀眾發現，梁祖堯竟然着高踭鞋出鏡，令網民驚叫「不安」，梁祖堯今日（1日）在社交平台解釋，是為了與一班組女共同進退，他說：「呢一round 開始分組嘅時候，我覺得大家都要做多啲基本功嘅訓練。馬欣係一個高跟鞋舞老師，我就叫咗佢調教所有女仔着高踭鞋，點樣行點樣跳舞，身體點樣郁。馬欣仲幫大家買咗高踭鞋，每人一對，用作練習，因為原來好多女仔都冇高踭鞋。」

梁祖堯感受一班女仔要着高踭鞋跳舞的痛苦。（節目截圖）

而一班組女亦訂了一對大碼鞋給自己，要梁祖堯在比賽當日着住出場，結果梁祖堯一句「好啊。」就決定找數着高踭鞋出鏡。他說：「比賽當日，我同佢哋講，你哋著幾耐我就著幾耐。隻腳痛到仆街，腳踭痛腳趾起晒水泡，腳板底抽筋，小腿抽筋，痛左足足三日。以前演出都有著過，但係只係着10幾分鐘，原來着住一晚係咁痛。係咁x痛。我都只係坐喺度，佢哋仲要着住嚟表演。真心respect 的。着高踭鞋的痛，我體驗了一晚。女孩們，我愛你們。生仔的痛，我冇辦法體驗，媽媽，我愛你。」

一班組女訂了一對大碼鞋，梁祖堯樂意共同進退。（IG@pumpkinjojoinstagram）

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