陶大宇魔音唱腔紅遍內地原來歌酬勁高　出騷價大公開好過香港拍劇

現年58歲的陶大宇近年在內地發展演藝事業，雖然拍攝劇集的產量大減少，但不時可以看見他在內地參與商演又或是登台演出，且常常在抖音拍片氹粉絲開心。曾有「師奶殺手」之稱的他，早前就憑住翻唱劉德華的《倒轉地球》，以獨特的魔音唱腔加上水潑式揮手騎呢舞步而紅遍網絡，人氣爆升，更令他獲得無數商演的機會，可謂接job接到手軟。

大宇水潑式舞姿，真係型到爆裂。（影片截圖）

陶大宇今次除了贏得人氣，荷包亦隨之而腫脹，財源滾滾，據悉他一次出騷價已高過不少香港打工仔的月薪。根據內地明星經紀公司星燦（廣州）文化發展有限公司報價，陶大宇出場費報價5萬元至10萬元人民幣（港幣約6.1萬至12萬元），兩年代言費則是100萬元人民幣（港幣約120萬元）。亦有報道指，陶大宇參與廠商活動周年慶，在舞台上演唱兩首歌已輕鬆袋走20萬元人民幣（港幣約24萬元）的酬勞，吸金力相當驚人，賺錢絕對比在港拍劇多和容易，根本無辦法相比。

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陶大宇《倒轉地球》、《愛你一萬年》精彩演出：

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據星燦（廣州）文化發展有限公司網頁顯示，其聲稱有超過3000位明星資源，可以代為聯絡接洽傾工作，當中不乏香港天王天后級明星，包括黎明、李克勤、張智霖、陳小春、容祖兒等，演出費報價5萬元至100萬元人民幣以上都有。