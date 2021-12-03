元元吳婕安炒這1類股票「半個月勁吸100萬」：天啊我真的不用工作

台灣性感女星元元（吳婕安）擁有日系的童顏，甜美外型與直率個性受到許多粉絲喜愛，時常獲邀錄製各大綜藝節目，近日她受邀登上《綜藝大熱門》擔任股市新手代表，透露自己股齡一年，前期只花了半個月就賺了100萬（台幣、下同），讓現場來賓與主持人聽了相當震驚。
元元帶著150萬入股市，短短半個月就賺了100萬，她透露自己運氣很好：「挑了幾支，然後後來它一直漲，突然就爆賺，我也不知道為什麼會這樣。」她表示自己是在去年（2020年）開始買進電子股，剛好遇上電子股一直漲，讓她當時驚呼「天啊我真的不用工作，太好賺了吧」。
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聞言，主持人Lulu忍不住說「難怪有一陣子沒看到妳」，元元大方回答：「我有一陣子沒有上通告，就是因為賺太多錢。」
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所幸她也知道要見好就收，把電子股賣掉以後，聽朋友說航運股不錯，就在80幾塊時進場，還一口氣買了20張，就一直放著不管，沒想到某天一打開竟發現自己又賺了兩百多萬，讓股齡超過20年、曾經在股市虧上好幾百萬的唐從聖、洪都拉斯聽了相當傻眼。
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