袁詠儀分享超狠育兒經驗　不吃飯OK：三天才會餓「死」的！

袁詠儀（靚靚）最近為內地兄妹成長觀察陪伴綜藝節目《我的小尾巴2》做嘉賓，她在節目中分享不少育兒的經驗，令不少網民都感嘆魔童能長這麼大是真的不容易！



靚靚一家三口生活幸福。(張智霖ig)

靚靚除了有「惡妻」形象，原來更是一名「虎媽」。（IG/@anitayuenwy）

靚靚在節目中提到自己最想撕掉「不可以媽媽」這個標籤，她稱：「我兒子曾經說過什麼事情他都會跟老爸說，然後老爸就說你去問媽咪，他說不用問了，她什麼都說不可以的。」她解釋自己從小在家教嚴格的成長環境長大：「因為我從小在警察的家庭長大，我的生活是很有規律的，很多事情都不可以做的，我沒有想過是不是真的不可以，先說不可以。到了某一個年齡，我發現我跟他的距離越來越大了，專家就說其實你小孩沒問題，有問題的是你。然後，我就從那一刻開始我就學習我老公的一部分，因為我老公是那種『什麼都可以爸爸』。（這是一個分工的問題。）什麼分工？就是害人。我曾經生氣過，我說我不要再當壞人，結果第二天他還是這樣。」

靚靚稱相當委屈！（影片截圖）

靚靚在節目中提到自己最想撕掉「不可以媽媽」這個標籤。（微博照片）

靚靚指不死就行。（影片截圖）

靚靚分享自己一套的育兒經驗，她稱：「他哭，我就看着他哭，因為我覺得他也不會『死』吧。你沒有看過小朋友是哭『死』吧。（太狠了。）他總有一刻是累的，對嗎？那我看着你，你沒有危險了，你哭吧，你哭完以後我們再好好討論。對，我兒子就再沒有這樣了。」她又舉例：「不好好吃飯，因為我是那種不吃？OK，醫生說的三天才會餓『死』的。（這是衡量行為的唯一標準，就是這件事情會不會死。）對，他跌倒我不說話的，你起來吧。（有沒有哪一次真的嚇倒了？）有，有一天我跟他在家裡玩那個追來追去的遊戲，他追我的時候撞倒桌子，砰一聲，我心想oh my god，然後他一起來，那個血這樣流，開了一個口，那一刻我整個人都是熱的，我第一時間打給醫生，他說不會『死』的，不要學，不一定對的，他說你先給他喝一口冰的東西，讓他整個人冷下來，他就可以止血，然後按住他的傷口去醫院，那一次我真的害怕了。」聽完靚靚的經驗分享，網民都感嘆魔童能長這麼大是真的不容易，更為靚靚總結出「只要不死怎麼都行」的心得！

勁！（影片截圖）

魔童不知不覺已經15歲，BB時期超可愛。（微博照片）

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