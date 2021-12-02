東張西望丨大角咀曱甴婆婆嚇親新鄰居　唔認污糟：冇犯罪點解要搬

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》最近熱衷幫人清潔家居，早前曾報道一位大角咀婆婆的曱甴屋，最終婆婆帶同與一大堆舊傢俬搬出單位。今日（2日）《東張》再報道，婆婆大角咀一棟一梯一伙私樓，一入伙就影響到鄰居。

利穎怡搵到婆婆新住址。（節目截圖）

有同棟大廈的住戶向《東張》指，婆婆搬入第一日已周地小強屍體，業主立案法團即時貼出通告要求業主處理租客衛生問題，街坊透露業主已向法庭申請收樓。婆婆樓上住戶就大吐苦水：「唉，真係好慘，多到不得了，發夢都紮醒咗，我屋又噴（殺蟲水），搭lift又噴 。」

門外遍地屍體。（節目截圖）

《東張》趁婆婆外出時成功訪問到婆婆，但她堅稱自己沒有犯法：「我冇欠租，冇同人打交，我冇犯罪，點解要我搬走？」婆婆又大話連篇：「有人扔垃圾喺門口，個袋好似我哋個袋，唔知邊個嘅，我就拎落嚟扔，根本唔係我哋。」 、「我住咗兩個月，邊到有老鼠？曱甴細細隻有一、兩隻，一定係我哋架咩？」《東張》透露現時婆婆單位月租約11,000元，亦留下聯絡方法希望協助婆婆執屋。

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