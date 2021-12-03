全民造星IV丨B組威番次！ 東東留鬚扮男人搞笑演出救Liu哥

ViuTV真人選秀節目《全民造星IV》昨晚（2日）繼續40強比賽，由A4對B4，連輸兩場後B組終於發力，雖然未宣布結果，但由評判表現已經知道B組九成九勝出，Carmina已在出局邊沿。

A4組成員有Carmina、子涓、Ariel、Ada仔及安希婷，但成員有意見分歧，尤其是上屆參賽者子涓特別落力，與其他組員有少少誤會，結果綵排時表現極差，花姐完全不收貨：「你哋輸X梗！」結果自選項目被On仔、Kary嫌太平庸：「feel到想復古，但未係有功架唱咁經典，未見到實力。」

A4組指定項目唔算突出。（節目截圖）

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至於B4的Sica、東東、Liu哥、暐翹就好有驚喜，早前梁祖透露要訓練參賽者着高踭鞋，今日終於見到訓練過程。B4在自選項目同樣有性感歌舞，第一次着高踭鞋跳舞的Sica一開場就跌落樓梯，勝在識執生坐在地上擺動身體，花姐狂讚「叻呀叻呀」，同樣亦得到卓韻芝讚：「跌倒起身為你加好多分！」

好在Sica識執生。（節目截圖）

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兩組指定項目唱《來自天堂的魔鬼》，A4組今次演出較文靜，令全員走音情況更加明顯，一致被彈唱得差。而B4組大玩cosplay扮日本暴走族打鬥，搞笑風格蓋過不懂成員普通話的缺點，連A組導師都認輸：「如果我係評判都會俾B組。」B組極有機會拯救到在死亡名單上的Liu哥。

B組自選項目好搞笑。（節目截圖）

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