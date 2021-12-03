魷魚遊戲CASETiFY出聯名手機殼「連椪糖都有」最啱聖誕節交換禮物

【魷魚遊戲／CASETiFY／聖誕節／交換禮物】韓劇《魷魚遊戲》自上架以來便在引發全球轟動，不僅一躍成為NETFLIX上被觀看最多次的劇集，還在全球各地造成「魷魚效應」！從「123木頭人娃娃」到綠色運動服，各種《魷魚遊戲》的經典元素都引得人們追捧不已，如今CASETiFY終於也和《魷魚遊戲》推出了電子配件聯名系列，12月正式發售，真的讓人太期待！

文： Bakery Kung、Wenting Zheng（GQ Taiwan）



以下為你從配件信息、適配機型、設計元素、售價為你整理出本次聯名的關鍵信息，一起來看看吧！不要忘了提前加入優先選購名單，這樣才能第一時間入手喜歡的款式！

「魷魚遊戲 x CASETiFY」電子配件系列

魷魚遊戲 x CASETiFY的獨家聯名電子配件包括手機殼、AirPods保護套、Apple Watch錶帶和專門訂製設計的 Magsafe 無線充電器，讓影迷們可以在日常生活的細節中也可以體驗《魷魚遊戲》的有趣與刺激。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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「魷魚遊戲 x CASETiFY」適配機型

本次聯名結合了《魷魚遊戲》的專屬設計與CASETiFY強悍防摔的手機殼科技，手機殼機型包括iPhone全系列以及部分三星機型。

「魷魚遊戲 x CASETiFY」個性化定制

除了經典的椪糖遊戲、木頭人娃娃遊戲外，劇迷在選購手機殼時還可以從001到456中選擇他們最喜歡的號碼，用個人訂製重現《魷魚遊戲》經典的運動服元素。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【同場加映】魷魚遊戲︱李政宰鄭浩妍竟不是冠軍 外國劇迷心中角色好感度排名（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ Shopping Guide】全球大熱運動服、木頭人元素皆注入！《魷魚遊戲》x CASETiFY聯名即將震撼發售！】