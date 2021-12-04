青春本我丨姚焯菲炎明熹等埋位傾偈似放小息　導演訓話：唔好再嘈

聲夢主演劇集《青春本我》將於後日首播。（葉志明攝）

無綫聲夢成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、詹天文、文凱婷等昨日（3日）晚上在鑽石山出席活動，宣傳後日（5日）首播的劇集《青春本我》，今次是一班聲夢成員首次擔正演出劇集，現場約有二、三百名fans到場打氣 ，有fans為霸靚位更早於早上7點就到場。

活動上首播劇集歌曲《快啲快啲》，劇集將會有十首原創歌，Aska（張馳豪）透露只有三日時間作歌，其中包括Gigi新歌《複雜》及Chantel的《靈魂伴侶》。

Gigi及Chantel到時會有新歌。（葉志明攝）

Gigi與Chantel接受《香港01》訪問時說拍劇好難忘，Chantel早前被其他成員封做NG王，她解釋：「我有時都係忍唔到笑，我有場戲同Filex真係好好笑，我諗起都想笑，對唔住！」旁邊的Gigi聽到都笑埋一份， Gigi指大家經常都有NG：「係常事！有時會講錯台詞，又會忍唔住笑，我記得姜皓文前輩同我講，要投入感情就OK。」兩人又說一班人經常在片場激嬲導演：「等緊埋傾偈好嘈，到要拍時都未冷靜到，導演話唔好再嘈。」情況就如學校放小息一樣。

Chantel說在片場大家傾偈好盡興。（葉志明攝）

之前Gigi曾在活動上跌倒，今日上台時有點聲沙，不過叫fans放心：「咁都聽得出！我講嘢都還好，其實唔係唔舒服，可能係冬天乾燥。攰就一定攰，但係個日真係有少少唔小心，同埋加上身體不適，下次我會好好留意。」Gigi說拍劇時在片場爭取時間休息：「開工大家都攰，可能個一刻留意到我，但唔只我一個喺度休息，休息有好狀態都係幫緊劇組。」

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