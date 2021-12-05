東張西望丨極噁心慎入！直擊富亨邨曱甴屋　滅蟲行動屍體多到似海

無綫資訊節目《東張西望》近月多次報道各區曱甴屋，早前大埔富亨邨一位獨居男人因為衛生問題，養出一屋怪物級曱甴，最終有滅蟲公司義務滅蟲，《東張》原來亦有入屋直擊，廚房渠位有如曱甴海，畫面極度嚇人。

黃穎君着全套保護入屋採訪。（FB@Wong Wing Kwan）

《東張》黃穎君主持今日在社交平台分享採訪當日感受：「很多人inbox我驚唔驚……點會唔驚，但因為對團隊的信任、挑戰自己、見到鄰居們的困擾無助，以及幫助業主家人的心……我們嘗試踏出第一步，希望有義工社工幫忙跟進。」

全屋所有地方都見到曱甴。（節目截圖）

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由節目畫面已感受到噁心程度非常高，遑論現場直擊，黃穎君及攝影師都有着保護衣上陣，大埔曱甴屋比以前任何一間都有過之而無不及。獨居男人有執垃圾習慣，又有大量食剩食物，由睡房都廚房都有極多物品埋積，連床褥都有多張，結果各處罅隙都藏有大量曱甴，滅蟲公司噴完滅蟲水，即四處湧出，更有些從天花掉下如曱甴。

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