甘比出席籌款活動：作為僱主可以盡力向視障人士提供機會

劉鑾雄慈善基金信託人之董事陳凱韻（甘比）女士昨日（5日）參與心光125周年活動啟動禮，她表示：「今天好榮幸代表《劉鑾雄慈善基金》一早與楊潤雄教育局局長、林棣權心光主席、郁德芬心光院長、蘇永康同胡定欣一起參與心光 125 周年活動啟動禮，一年一度嘅《心光傲行步行》籌款活動由今日起至 12 月 31 日舉行，我喺度呼籲大家都一齊參加，共襄善舉。」

甘比昨日（5日）參與心光125周年活動啟動禮，

為慈善不遺餘力的甘比，心痛盲人的困難處，她說：「心光盲人院暨學校起源於 1897 年，出年 2022 年就係佢哋 125 歲。作為香港現時唯一嘅視障學校，心光咁多年嚟即使面對過好多困難挑戰，亦從未放棄為有需要嘅視障人士服務，所以絕對值得我哋支持。尤其喺疫情之下，要應付一啲前所未見嘅難題。」

親身力行支持活動。

甘比續說：「作為僱主，我哋可以盡力向視障人士提供就業機會，畀佢哋發揮所長， 自力更生。當同視障人士相處時，要將心比己，注意佢哋嘅感受。對我哋嚟講輕鬆做到嘅嘢，對視障人士可能充滿挑戰，所以我哋應該對佢哋保持鼓勵同樂於協助嘅態度。」

貼地了解社會。

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