許光漢驚喜現身《無神之地不下雨》神秘角色曝光竟然真係做男神？

台劇《無神之地不下雨》正式揭曉「造物主」身分，原來是由《想見你》男主角許光漢來客串。許光漢開心表示：「收到演出邀約時，心情有一種『爽感』，因為是劇中的萬物之神，是最大的。」



許光漢分享拍攝心情與過程，坦言壓力滿大的，「因為演出前只收到一集劇本，當時在看就想說，要怎麼詮釋最大的神，以及會怎麼跟其他神互動，所以有請製作團隊再提供多幾集劇本來看。」顏毓麟透露，許光漢事先有問他劇本問題，他卻不知該怎麼回答，急中生智妙回：「去了現場導演會跟你講。」被許光漢開玩笑吐嘈：「其實你也看不懂吧。」

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柯佳嬿與許光漢在《無神之地不下雨》即將合體對戲，兩人在劇中信念不同，關係有點對立，柯佳嬿表示：「這一次我們在現場比較沒有聊天互動，跟光漢能再次出現同一部戲裡，以全新的面貌跟觀眾見面，我覺得是很新鮮、很好玩的，希望未來有機會，能以非常截然不同的角色再次碰面。」許光漢感謝柯佳嬿在台東拍攝時不忘照顧他，「她很貼心拿露營椅借我，但因為在海邊拍攝很趕，幾乎沒有時間可以打開來坐。」

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