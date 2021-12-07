邵雨薇著米色小背心：感覺像是沒穿衣服！新書內容超級赤裸

台灣女星邵雨薇和「金鐘視帝」吳慷仁穩定交往，感情事業兩得意的她，除了演戲、歌唱外，近期再斜槓以作家身分出書《致，一直過於努力的妳》，將30歲前關於家庭、工作及愛情的內心記憶透過文字整理，她笑說：「感覺像是沒穿衣服曝跟大家相見，感覺超級赤裸！」
現年32歲的邵雨薇，坦言其實早就決定寫書當作30歲生日禮物送自己，豈料連風格設計都全程參與的她，整整花了兩年才完成，如今終於要出版，她說：「感覺像還在作夢！」事實上，她籌備新書的過程中一度卡關，甚至在寫完2萬字稿、進度近半時想放棄：「不是不想出，而是不敢出書！因為我當時覺得我寫得這麼爛，文字好幼稚，怎麼會有人想花錢買？甚至半夜打給編輯說覺得『盡頭』好遠。」
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邵雨薇坦言，邁入而立之年時一度陷入「30歲恐慌症」，她說：「很多事不是我想像的30歲那樣能隻手遮天，無法決定很多事，所以過30歲生日那一刻其實心情很忐忑不安。」直到疫情發生後，她透過寫書自我療癒、剖析檢討，才得出結論：「30歲前我總是訂好目標就努力去衝，但發現自己過於努力的同時，也忽略親情。」如今才決定放過自己，享受人生和工作，帶給心靈快樂。
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