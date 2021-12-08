性感網紅青青為自家咖啡店做生招牌　著古裝look慰粉絲兼落場收銀

台灣網紅青青（吳雲青）擁有甜美的臉蛋與F罩杯的好身材，IG的追蹤數還高達80萬人，先前她因捲入桃色陷阱風波而沉寂許久，事後終於等到司法還她清白，重新開始積極發展事業，年僅21歲就買下人生第一間房與汽車，還當起咖啡店的「老闆娘」，晉升為有車、房的「人生勝利組」。



青青時常在社群不吝嗇的秀出豐滿的好身材，過去一度被質疑是設桃色陷阱的共犯，最後她自證清白，加入新公司積極發展事業，近日她發出一張身穿合身白衣的現身櫃台結帳的照片，並寫下：「客人視角，來杯重乳拿鐵好嗎？」原來就是青青在自己開設的咖啡店工作，可以看出她對於店內的大小事都親力親為。

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此外，現年21歲的青青在IG透露，最近剛買了人生第一間房和第一輛車，還不忘感謝特地去咖啡店捧場的粉絲，她也向自己信心喊話：「未來還會繼續努力，不會讓愛我的你們失望的！希望明年生日前可以粉絲破百萬，連鎖加盟能越開越大！」

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