林奕匡走勻全港CD店　送多肉植物致謝寓意長做長有

林奕匡（Phil）一連兩日走訪多間唱片店。

為宣傳全新EP《PHILOSOPHY》，林奕匡（Phil）在剛過去的週末週日走勻全港近30間唱片店，並送出易養長青的多肉植物小盆栽，表達謝意之餘，更寓意與各唱片店共同努力，在艱難的環境下繼續努力支持音樂事業。「雖然話做音樂難，做實體碟更難，但係香港原來仲有超過 30間大大小小CD舖，其實我係覺得Surprise嘅！好開心仲有人好支持佢哋，仲覺得需要實體碟，同埋仲有商舖覺得需要去賣實體碟。」

Phil認為做音樂難，但做實體碟更難，但原來香港仍有30間CD舖。

在 2日內走勻 30間唱片舖，起初 Phil 以為是個 Mission impossible！「諗到冇諗過可以咁樣做，但呢兩日嘅活動真係好有意義。」有別於以往落區舉行簽名會或到店做店長打氣，Phil 除了親自落舖送上鼓勵外，還贈送一盆多肉植物給各唱片舖，寓意與店舖同樣長青，大家都有得做下去。

Phil兩日之內差不多去勻全香港的CD舖。

雖然 Phil 今次的活動只在網上公佈大約到達的時間和地點，但都吸引不少粉絲一早到店守候，希望可以「野生捕獲」Phil！此舉讓 Phil 十分感動，他說：「平日做簽唱會，可能好耐先搞一次，有啲朋友可能做緊嘢，或者地點比較遠而嚟唔到，所以今次就由我去大家就近嘅CD舖，可以同大家見下面。」別以為只有 Phil 四圍跑，有粉絲也跟着「陪跑」，Phil 透露：「有啲人會盡量去多幾間，好似同我一齊跑緊馬拉松咁。佢哋好熱情，多謝佢哋，同樣令到我都有點感動！」